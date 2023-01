Tenderos y dueños de bares, preocupados porque bebidas azucaradas y licores tendrían IVA

En el vino, por ejemplo, el impuesto pasaría del 5 al 19%. Empresarios participan en audiencia sobre la ley de financiamiento entre Congreso y Gobierno.

Germán Guitarreras, vocero de tenderos, cree “si nos ponen el IVA nos vemos abocados a despedir la gente”. Se refiere a la afectación que sufrirían las ventas si se llegan a gravar las bebidas azucaradas.

En el mismo sentido se pronuncia el presidente de Asobares, Camilo Ospina, quien considera que “los bares y los restaurantes tenemos un impuesto al consumo. No se puede cruzar ese IVA”.

De otro lado, aunque el sector agropecuario presentó una propuesta para destrabar el debate del IVA, se calcula que el costo fiscal sería muy alto.

Pequeños productores del campo también manifiestan su preocupación.

“Si voy a comprar un herbicida, me van a cambiar eso, y si voy a pagar un transporte también me clavan. Yo creo que no es justo”, manifestó Eudoro Álvarez.

A pesar de que se ha dicho en varias ocasiones que la economía naranja no estará gravada, en el papel lo sigue estando.

Al ruido de tantas inconformidades, varios congresistas plantean el archivo del proyecto o aplazamiento de recursos de programas sociales para el próximo año.

