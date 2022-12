Tenga cuidado si le ofrecen cambiar de banco para reducir intereses

La refinanciación de deudas puede ser un alivio, pero los expertos recomiendan no caer en la tentación y sobre endeudarse.

¿Cómo hacer para abaratar los costos de los créditos?

Bancos se han lanzado a una especie de guerra por la recompra de cartera, un instrumento que muchos no conocen, pero que sirve para bajar tasas.

Expertos recomiendan tener cuidado para que los créditos no se conviertan en una bola de nieve.

“Cada cliente tiene que hacer una reflexión de qué es lo que más le conviene. Definitivamente para todos nosotros es importante abaratar costos y poder rendir la platica”, asegura Harold Martínez, experto en finanzas.

Se calcula que en Colombia unos 12 millones de personas tienen tarjeta de crédito y pueden hacer uso de los instrumentos para reducir los intereses.