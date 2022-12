Tenga en cuenta estas precauciones antes de firmar contratos con una entidad financiera

Es bueno que usted se cerciore de todas las condiciones, para que después no tenga que arrepentirse.

Según Asobancaria, el cliente debe fijarse, especialmente, en cómo funciona el producto o servicio, cuál es el costo y a qué tiene derecho.

Antes de decir sí, es bueno que compare productos similares en otras entidades financieras para ver cuál se acomoda mejor a sus necesidades.

Infórmese bien de los detalles del producto o servicio, pida que le aclaren cualquier duda. No solo es su derecho sino su obligación.

Lea los contratos y sus anexos antes de firmarlos, revise la letra menuda, en especial donde habla de cuáles son sus derechos y sus deberes.

Para que no se lleve sorpresas futuras, lo mejor es tener certeza y tranquilidad de lo que está firmando.