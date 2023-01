Tenga en cuenta estas recomendaciones para que la prima le rinda

Entre los errores más comunes a la hora de recibir la prima es comprometerla sin antes haberla recibido o exagerar en los gastos

Diciembre es, para muchos, no solamente un mes de festividades, también una época de grandes gastos. Por lo anterior, la prima de Navidad, para quienes la reciben, es fundamental.

Pero ¿qué se debe tener en cuenta para no gastar de más?, tenga en cuenta estas recomendaciones.

Según los expertos, entre los errores más comunes a la hora de recibir la prima es comprometerla sin antes haberla recibido o exagerar en los gastos, creyendo que se tiene más dinero que el devengado.

Para evitar situaciones como las anteriormente mencionadas, se recomienda elaborar un presupuesto de gastos y otro de ahorro. Sin embargo, llevarlo a la realidad, para muchos puede ser complejo.

Ivonne Cortés, product manager de ahorro de una entidad bancaria, brindó más recomendaciones para que la prima no sea objeto de los delincuentes a la hora de ir al cajero.

“Es importante que las personas estén pendientes de no recibir ayuda de terceros, recordar siempre cubrir la clave al momento de digitarla en el tablero electrónico. Tenga cuidado al usar los canales digitales”, afirmó la especialista.

Igualmente, recuerde nunca hacer retiros de grandes sumas de dinero, busque sucursales bancarias seguras y haga la mayor cantidad de transferencias por medios electrónicos.