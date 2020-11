Tercer día sin IVA: gobierno propone que el comercio esté abierto las 24 horas

Son diez los lineamientos del gobierno a los alcaldes y gobernadores para el tercer día sin IVA, entre ellas, que el comercio tanto presencial como virtual funcione las 24 horas el sábado 21 de noviembre para evitar las aglomeraciones, la propagación del COVID-19 y las congestiones en las plataformas digitales.

Según Víctor Muñoz, el consejero económico y de transformación digital, esta no sería la primera vez que se implementan este tipo de medidas.

“La jornada 24 horas ya se han hecho en momentos anteriores en época de Navidad. Estas son jornadas que se pueden hacer, pero hay que mencionar mucho que es en coordinación con las alcaldías y con la Policía”, indicó.

Es importante tener en cuenta que, para esa jornada, las ventas de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones serán de manera virtual en los grandes almacenes para evitar aglomeraciones y, según la circular del gobierno, los comerciantes deberán realizar una programación con el fin de que los clientes retiren los productos de las tiendas en las siguientes dos semanas.

“El anterior día sin IVA, digamos que el 95 por ciento de las plataformas no tuvieron inconveniente. Hay una en particular que presentó lo que se denominaron filas virtuales, pero hemos venido trabajando con ella para que esté la mayor disponibilidad y no se tenga ningún inconveniente por parte de los usuarios”, aclaró el funcionario.

Ante las medidas recomendadas de cara a este tercer día sin IVA, los comerciantes piden dos cosas.

Publicidad

“Insistimos que el resto de compras que no sean electrodomésticos y equipos digitales se le compren el productor nacional, que es muy importante para seguir acelerando la reactivación que todos necesitamos”, pidió Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi.

Y Nicolás Uribe, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, llamó la atención sobre el pago de la prima anticipada.

“Invitamos a aquellas empresas que puedan pagar la prima de manera anticipada a que se unan a esta iniciativa el gobierno nacional que busca el beneficio de absolutamente todos”, dijo.

En los municipios con alto contagio, el Ministerio de Salud podrá emitir restricciones para este día. Virólogos piden que los colombianos eviten las aglomeraciones para esa fecha.

“Si no vamos a comprar, no salgamos, quedémonos en la casa, y si vamos a comprar, tratemos de usar los recursos tecnológicos, estamos muy bien de recursos tecnológicos”, manifestó María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana.

En las últimas horas, esa propuesta la hizo también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Publicidad

“Invito a la ciudadanía a que aproveche el tercer día sin IVA, pero compre digital, compre por vía electrónica, compre por vía internet; es la mejor combinación, cero riesgo en COVID y en cambio contribuimos a una actividad económica, que genera empleo y oportunidades”, señaló la mandataria.

La circular del gobierno nacional pide que se cumplan los protocolos exigidos para cada sector comercial expedidos por el Ministerio de Salud y recuerde que el incumplimiento de las medidas tiene sanciones que pueden llevar al cierre del establecimiento.