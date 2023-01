The Economist rajó a Transmilenio por ser un sistema “impopular y superpoblado”

La publicación británica aseguró que, aunque fue una alternativa rápida y eficiente, actualmente el sistema de transporte enfrenta fuertes problemas y mucha tensión.

En su edición, dedicó un capítulo titulado ‘Los problemas del TransMilenio de Bogotá’ , en el que lo definió como una alternativa que hace dos décadas era eficiente y rápida, lograba reducir de 90 a 70 minutos los tiempos de desplazamiento y a un costo 6 veces menor que el de la construcción de un metro.

Sin embargo, el artículo arrecia en críticas, pues dice que cada hora transporta 15.000 personas más de lo que la capacidad original permitía, por lo que los buses van llenos y los tiempos de espera han aumentado.Los gobiernos anteriores no escaparon a las observaciones. Samuel Moreno, cita el escrito, se vio involucrado en escándalos de corrupción y Gustavo Petro ahondó el déficit fiscal con la reducción de tarifas, a lo que sumó falta de inversión y continuidad.

Luis Ángel Guzmán, docente Universidad de los Andes, afirmó que es un sistema caro, con mal servicio y dificultades, ya que “prácticamente, en 12 años no se amplió y no se renovó la flota que tenía que hacerse”.

The Economist afirma, además, que Enrique Peñalosa fue considerado en su momento como “una estrella entre los urbanistas” gracias a este sistema de transporte, pero 20 años después su legado es considerado “impopular y superpoblado”.

El medio británico también hizo referencia a la alcaldesa Claudia López, debido a que en su campaña política indicó estar en contra de su expansión y a favor de los trenes ligeros.