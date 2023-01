“¡Todas estamos sufriendo!”: los gritos de vendedora desesperada en Quibdó

La actitud de doña Indira es el reflejo de la situación que viven en la plaza quienes, además de no tener ventas, denuncian falta de apoyo del gobierno.

“¡No vendo, las cosas se me dañan, tengo que botarlas!”. Visiblemente alterada esta mujer denuncia que la situación no está bien entre los vendedores de pescado de la plaza de Quibdó.

“Estoy harta porque desde que entró la cuarentena no he podido vender”, lamenta Indira Palomeque. Como ella hay muchas personas, incluso madres cabeza de familia, que ya no saben qué hacer para solventar la situación económica.

Colegas del rebusque relatan que desde el 24 de marzo, con el inicio de la cuarentena , no alcanza ni para solventar el diario. “Las mujeres salen a la calle porque no han tenido ayuda ni de los gobernadores ni de los alcaldes”, dice otra comerciante.

Como ellas, son unos 300 vendedores estacionarios de la plaza, en su mayoría madres cabeza hogar, que trabajan desde las 3 de la mañana y claman más ayudas.

El alcalde de Quibdó dice que es conocedor de la situación y que busca estrategias para solucionar el grave problema del desempleo, que en el mes de marzo subió a un 22%.

Los vendedores piden al gobierno local flexibilidad en el horario de restricción a las ventas, que pase de 4 a 6 de la tarde.

