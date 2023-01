¡Toma tu like! Siete tips para alargar la vida útil de un celular

Saberlo recargar y evitar productos genéricos son algunas de las recomendaciones. Aquí le contamos.

1. Recárguelo cuando la batería baje al 10%, nunca lo deje llegar a cero y desconéctelo apenas tenga 100%.

2. Protéjalo con un estuche resistente y apropiado a su modelo. Fundas suaves no sirven mucho en una caída.

3. No retire la sim o la micro SD constantemente: así evitará deterioro de las partes de contacto, que generalmente no soportan desgaste intenso.

4. No exponga su teléfono al calor excesivo, tampoco lo deje mojar, pues acorta la vida útil de los circuitos y componentes internos.

5. Actualice el sistema operativo cuando exista una nueva versión; el equipo funcionará mejor y estará más protegido.

6. Mantenga pocas aplicaciones abiertas en segundo plano; gastan mucha batería y lo llevar a recargar su móvil antes de lo esperado.

7. Evite los accesorios genéricos, pueden estar hechos de materiales no adecuados o con especificaciones diferentes a los que requiere su celular.