Transacciones digitales: ¿qué tan seguras son en Colombia?

Las transacciones digitales han tenido un gran crecimiento en los últimos años y más después de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus Covid-19 . Una realidad que el sector financiero ha asumido con un compromiso vital: la protección de la información y los datos de los usuarios.

Para Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, las transacciones en medios digitales tienen unas características que las hacen muy cómodas y eficientes para los usuarios.

“Son seguras, el sistema financiero ha invertido bastante recurso en ello; son económicas, por lo general el canal digital tiene un costo muy bajo; y son ágiles, las personas no tienen que desplazarse. Su computador es su banco 24-7 disponible”, sostiene Vera.

Las transacciones financieras digitales han aumentado un 54% en el último año.

“Hay un cambio estructural. Cada vez estamos viendo más transacciones digitales con respecto a las físicas. Desde el año 2018 son superiores en monto. Por otro lado, la pandemia y el confinamiento hicieron que las personas tuvieran que trasladarse a los canales digitales para hacer sus transacciones”.

Inversión en ciberseguridad

“A medida que hay un incremento en las transacciones digitales, también hay una migración de los delincuentes que no van por los recursos en los canales físicos, las sucursales, los cajeros, a través del fleteo o el taquillazo, ahora han migrado a la ciberdelincuencia.

El sistema financiero ha invertido 315 mil millones de pesos en ciberseguridad entre 2019 y 2020, para buscar que todos los mecanismos digitales sean seguros para el usuario y los use con tranquilidad”, expresa el vicepresidente técnico de Asobancaria.

“Es muy importante la articulación de las entidades financieras y los usuarios. Las entidades han hecho inversiones importantes para tener seguros los portales bancarios y el acceso por las aplicaciones, pero también se requiere que el usuario no regale sus datos por teléfono. Se requiere educación financiera”, según Vera.

La principal modalidad de ataque ocurre vía telefónica.

“Los clientes han hecho un gran esfuerzo y han venido aprendiendo, pero los delincuentes son muy hábiles y hacen lo que se llama ingeniería social, van conociendo al cliente con sus transacciones, le hacen incluso seguimiento físico, de golpe le llaman una llamada telefónica y le piden la clave, el número de la tarjeta, los números de seguridad de la tarjeta de crédito por medios como ‘te ganaste un premio’ o ‘te van a embargar tus cuentas o ‘tienes una cita para la vacuna del Covid’ y la gente inocentemente cae”, agrega.

Tecnología, una gran aliada

“El sector financiero ha invertido en tecnologías de autenticación del usuario, biometría de huella digital, facial, herramientas para identificar la voz, el rostro; también machine learning, blockchain, para monitorear las transacciones de las personas. Por el movimiento de sus cuentas o tarjetas, los bancos saben dónde compra, qué montos paga, entonces, cuando hay una transacción en una ciudad o zona diferente, genera alertas en el banco que se contacta con el usuario”, afirma Vera.

Cultura de seguridad digital

“Este año lanzamos ‘Me suena a fraude’, una campaña para que las personas puedan identificar las nuevas modalidades de fraude, lo que no deben hacer, qué información no entregar, es educar financieramente al usuario para que no caigan en las redes de los ciberdelincuentes”, concluye Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria.