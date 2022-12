Trump lanza el "mayor recorte de impuestos de la historia" de EE. UU.

Reduce de 35% a 15% los gravámenes a empresas, lo que tendría efectos en déficit federal. Presidente también renegociará tratado de libre comercio con México.

Según analistas, un recorte de 20 puntos porcentuales en la carga impositiva de las empresas podría significar US$2 billones adicionales de déficit en apenas una década.

Entre octubre de 2016 y marzo de este año, el déficit estadounidense llegó a los 526.800 millones de dólares.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró que el plan no tendrá efectos negativos y, por el contrario, impulsará la creación de nuevos empleos y por lo tanto provocará mayor recaudación fiscal.

"Esto se pagará a sí mismo con crecimiento, y con menos reducción de diversa índole y con el cierre de fisuras en la normativa", dijo.

El nuevo sistema reducirá de 7 a solamente 3 las franjas de imposición para las personas. Un escueto documento de la Casa Blanca dice que el plan también incluye previsiones para una tasa única para repatriar "billones de dólares que son mantenidos en el exterior".

Los detalles de este plan aún deberán ser negociados con el Congreso, pero Mnuchin adelantó que hay conceptos fundamentales que "no son negociables".

"El nudo central es que queremos tornar competitivos los impuestos a las empresas, traer miles de millones de dólares para crear empleos, simplificar las declaraciones individuales y reducir la carga impositiva. Estos principios fundamentales no son negociables", dijo.

Mnuchin dijo que el gobierno espera que la propuesta, que es resistida hasta por legisladores republicanos, sea aprobada lo más rápidamente posible por el Congreso, pero no adelantó un cronograma.



EEUU, México y Canadá acuerdan renegociar el TLCAN

Trump "aceptó no terminar el TLCAN en este momento y los gobernantes acordaron proceder rápidamente (...) para permitir la renegociación del acuerdo TLCAN", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Según el comunicado, Trump habló este miércoles con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau: "Estas dos conversaciones fueron agradables y constructivas", indicó.

"Es mi decisión poner el TLCAN al día, a través de la renegociación. Y es un honor discutir a la vez con el presidente Peña Nieto y el primer ministro Trudeau, y pienso que el resultado final hará a los tres países más fuertes y mejores", dijo el presidente, citado en el comunicado.