Turbulencias en el sector aéreo colombiano: ¿qué tanta afectación habrá durante Semana Santa?

El sector aéreo en Colombia está atravesando una zona de turbulencias. Altos precios de los trayectos, una aerolínea con todos sus aviones en tierra, otra en crisis y las pocas que quedan están con cupos llenos y tiquetes revendidos. ¿Habrá una solución para antes de Semana Santa?

Si usted tiene entre sus planes viajar con Viva Air para la Semana Santa, pues el panorama no es muy alentador. En este caso, la paciencia debe ser su mayor arma.

Ante las turbulencias y las tormentas que vive este sector, el Gobierno nacional está identificando cuántos pasajeros compraron tiquetes con esa aerolínea. Lo anterior para intentar solucionar los casos y que las reservas no se pierdan.

“Activamos un PMU con la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio para buscar identificar a los viajeros de Viva Air. Nos toca agregar a los de Ultra Air para que garanticen una reserva en los mismos días”, manifestó Guillermo Reyes, ministro de Transporte.

Una noticia alentadora es que la aerolínea Ultra Air recibió una inyección de capital por parte de los accionistas. Esto generó que se siguieran vendiendo tiquetes y responder con la demanda en Semana Santa.

Si usted es uno de los afectados por el cese de actividades de Viva Air y quiere cumplir el itinerario que había planeado, lo más posible es que le toque pagar más.

Si viaja por Avianca debe llamar al contact center y marcar la opción 6, o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos con el número de reserva de Viva Air para una validación.

En ese momento, tendrá que comprar unos nuevos tiquetes con precios especiales por la situación que vive el sector.

Si viaja por Latam, debe acercarse a los aeropuertos, mostrar sus reservas, incluidas las adquiridas por agencias de turismo. También es necesaria la compra de nuevos tiquetes con precios especiales que van desde $150.000 hasta $180.000 dependiendo del trayecto.

Integración Avianca-Viva Air

El ministro Guillermo Reyes aseguró que le pidió una pronta decisión al presidente de Avianca frente a este tema y explicó por qué es importante la integración.

“Conversaba con el presidente de Avianca solicitándole una decisión pronta para el país. ¿Por qué la integración es importante?, porque uno podría decir 'no se integren' o que Avianca no acepte... Eso hace que la única forma de obtener el reintegro o posibles reservas es o que Avianca y Latam le cedan sillas o que tenga que ir a una demanda con una situación a muy largo plazo", explicó el ministro.

Y agregó: "La integración qué permite, como lo ordenó la Aeronáutica, que es lo no le gustó mucho a Avianca, que le ordena primero, para poder aceptar la integración, que tiene que asegurarle a todos los usuarios que tienen pasajes, a las agencias de viajes que tienen tiqueteras, o que les reembolsan o indemnizan, o que les van a dar una garantía de su reserva. Ese es el punto más importante de la decisión porque finalmente Avianca podría decir 'pues yo no me integro y pido los slots' (turnos de salida y aterrizaje en los aeropuertos)... Aquí la pelea de las otras aerolíneas contra la integración era que se quedara Avianca con el monopolio”.

Pero “lo que dice la Aeronáutica Civil es le acepto la integración con la condición del tema de los pasajeros y los tiquetes, pero también que no va a tener los slots que tenía Viva o no la totalidad”, apuntó Reyes.

