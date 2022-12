Universidades públicas denuncian que en el presupuesto de 2018 se privilegia a ‘Ser pilo paga’

Rector de la Pedagógica dice que con lo que se invierte en este programa en 40 mil estudiantes se podrían educar 600 mil.

Aunque la educación recibió un rubro de 37,5 billones de pesos para el 2018, dos billones más que en la actual vigencia, desde el Congreso aseguran que se está privilegiando programas como el de ‘Ser pilo paga’, y no a la universidad pública.

“Ser pilo paga tres veces más que la universidad pública y casi lo de todo ser pilo paga es para las universidades privadas”, dice Antonio Navarro.

De acuerdo con el rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo León Atehortúa, las universidades públicas han perdido en los últimos dos años recursos que alcanzan el billón de pesos.

“Aquí podemos formar más estudiantes con los mismos recursos que se están destinando al pilo paga. Las cuentas del pilo que son 40 mil estudiantes equivalen a lo que hoy empleamos las universidades públicas con 600 mil estudiantes en un año”, dice Atehortúa.

El presupuesto para el 2018 quedará así:

147,5 billones para funcionamiento

48 billones para la deuda

40,1 billones para inversión

Total: 235,6 billones de pesos

No faltaron críticas a este presupuesto.

“Es un monumento al derroche, al mal gasto, es un monumento a la mala asignación, a la mala focalización”, asegura Iván Duque del Centro Democrático.

“El presupuesto general no se ve reflejado en inversión, de 41,6 billones más pasamos a 40,1 billones, 1.5 billones menos en inversión”, dice Olga Lucía Velásquez, representante por el partido liberal.

Sin embargo el gobierno celebró la aprobación.

“Es lo que le va a permitir al gobierno cerrar con broche de oro cumpliendo todas las metas 2,4 billones de pesos para el posconflicto, 37 billones de pesos para la educación y una gran cantidad de programas sociales”, aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El sector defensa tendrá 31 billones; trabajo, 28 billones; y la salud, 24 billones. Los sectores que sufren recortes son ciencia y tecnología, cultura, ambiente y agropecuario.