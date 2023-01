Uno de cada dos colombianos no ahorra: los jóvenes son los que menos lo hacen

A ellos el dinero se les va en compras por internet, en ropa, zapatos, accesorios y, sobre todo, comiendo fuera de casa. ¿Cuánto mete usted en la alcancía?

El nivel de ahorro de los colombianos es preocupante. Según cifras de Asobancaria, a junio estaban ahorrados $362 billones de pesos, en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cdt’s y otras modalidades financieras.

Esa cifra, que parece mucha, en realidad es baja. Por ejemplo, de los casi 60 millones de cuentas de ahorros que hay abiertas, el 60 por ciento tienen menos de 4 millones de pesos en depósitos.

Por su parte, un estudio de la compañía Protección S.A. revela otro dato y es que “el %50 de colombianos no ahorran y dicen que, porque no alcanza lo que reciben para ahorrar”, dice Juan Carlos Molano, gerente institucional de la empresa.

Sin embargo, Protección encontró que los jóvenes que ganan dos salarios mínimos y dicen que no ahorran porque no les alcanza el sueldo sí se gastan hasta $60.000 en compras por internet, $80.000 en ropa, zapatos y accesorios, y $300.000 comiendo fuera de casa, lo que significa $440.000 al mes, y más de $5.280.000 al año.

Eso muestra que la falta de ahorro es falta de decisión y organización. Pasa en todos los niveles de ingreso.

Es válido ahorrar en una alcancía o, como dicen, debajo del colchón, pero los instrumentos formales como las cuentas de ahorros o CDTS le darán un rendimiento para que su dinero no se devalúe.

También es recomendable acostumbrar a los hijos a ahorrar desde niños. Ya de jóvenes o adultos, hay que tener también control de los gastos, definir prioridades, incentivar el ahorro en familia para proyectos colectivos y definir el destino de ese ahorro.

En el 46% de las familias colombianas son las mujeres las que promueven el ahorro. En el 23% de casos, los hombres.