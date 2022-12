Usted no negocia cuando le tienen una bazuca en la cabeza: Germán Efromovich sobre paro en Avianca

El principal accionista de la aerolínea asegura que tiene 1.800 hojas de vida para reemplazar a quienes insistan en la huelga.

En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el presidente de Avianca explicó la posición de su empresa respecto al paro de pilotos, que ya completa una semana y ha afectado a miles de pasajeros.

¿Qué pasó en la negociación?

En la realidad, honestamente, nunca hubo una negociación per se. Hubo un pedido, un pliego que hoy día toda la opinión pública, y ustedes periodistas, lo conocen… que cuando usted lee esa petición de pliego, esa no es seria desde el comienzo. No hace ningún sentido, no es racional. Avianca no puede dejar de ser competitivo porque si no, de aquí a seis meses, quiebra.

Y presentaron ustedes una contrapropuesta

La respuesta fue simplemente una ratificación mejorada de lo que se venía negociando.

Ellos alegan que no tuvieron tiempo de presentar esa contrapropuesta final a la asamblea

No es verdad, no necesitan hacerlo.

¿Por qué?

Porque ellos ya tenían el poder cerrar la negociación. Ellos tenían el poder de hacerlo. Y para nosotros ya habiendo tanto tiempo, se terminó la confianza. Para qué le vienen contando mentiras al público, jugando una vez de víctima. Avianca decidió en un momento que no más. Entonces puso eso en limpio, que eran tres hojas de papel y el 90% de eso ya era conocido y dijo: a las cero horas esto no vale más. Que decida el judiciario y el Gobierno nacional.

¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el plan B?

Hoy en día tenemos dos aviones volando, con bandera brasilera, haciendo algunas rutas. Estamos haciendo chárter de más aviones. Estamos convocando pilotos colombianos y extranjeros que quieran trabajar con Avianca.

¿Cómo les fue con esa convocatoria?

Muy bien, tenemos casi 1.800 colombianos solamente, con experiencia, que dicen: por favor, quiero trabajar en Avianca.

¿Y esos van a reemplazar a los que están en paro?

Obviamente, cada piloto que entra es un piloto que sale. Quien va a salir es quien no trabaja. Los que están trabajando van a ser promovidos a aviones más grandes. Los que entran van a aviones más pequeños.

¿Van a salir los del paro?

Si nosotros vamos a contratar 10, van a salir 10. Obvio que no van a ser los que están trabajando.

Los pilotos están en la Presidencia, ¿esa mediación del Gobierno puede ser clave para llegar a un acuerdo o ya está rota la negociación y no hay punto de retorno?

El Gobierno tiene mecanismos de resolver eso, inclusive tiene la obligación fiduciaria de minimizar el impacto. Nos pusimos a disposición del Gobierno frente a todo lo que podamos hacer. A pedido de la señora ministra, nosotros continuamos negociando con la gente en huelga. Eso no existe. Usted no negocia cuando alguien le tiene una bazuca en la cabeza. El Gobierno tiene herramientas para que se resuelva esto.

¿Cómo se resuelve?

Las partes no están de acuerdo, existe un árbitro. Un tribunal de arbitramiento. Avianca va a aceptar el fallo, sea del juez o del tribunal.

¿Hay posibilidades de que se vuelvan a sentar con los pilotos?

Sin un mediador, sin un árbitro, en huelga, cero posibilidades.

