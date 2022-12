Usted puede aportar desde su hogar para que el servicio de aseo mejore

Siga estas recomendaciones sobre el manejo de la basura antes de sacarla a la calle para que la recojan.

1. Clasifique los residuos: en bolsa negra lo que sea orgánico y sanitario, es decir, alimentos, toallas y papel higiénico, pañales desechables, etc.; en bolsa blanca lo que sea reciclable como papel, cartón, tetrapak, vidrio, metales o textiles.

2. Las bolsas utilizadas deben ser del tamaño adecuado, resistentes, o usar bolsa doble si son muy delgadas.

3. Amarre o anude las bolsas, no solo para evitar que se riegue su contenido sino para evitar los malos olores.

4. Si en su cuadra o conjunto hay contenedores o canastas para la basura deje las bolsas ahí para evitar el desorden y facilitar la recogida.

5. Esté pendiente de los días y horas en que está programado el paso del carro recolector en su barrio y sáquela un rato antes.

