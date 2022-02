¿Busca invertir su dinero? Ojo a estas 5 reglas de oro de la educación financiera

Estas son las otras reglas de oro de la educación financiera que entregan expertos en el campo. Lo ideal no solo es ahorrar, sino invertir en algo que genere rentabilidad.

Recuerde que las inversiones que prometen mayor retorno tienen más riesgo. Busque asesoría para que encuentre ese equilibrio con la rentabilidad.

Publicidad

Trate de no invertir en un negocio que no conozca. No se deje pintar pajaritos en el aire con falsas promesas.

Primero conozca de qué se trata y piense bien antes de invertir su dinero.

Publicidad

Lo mejor es estudiar sobre educación financiera, entender cada concepto y producto. Encuentre formas adecuadas y viables de hacer rendir su dinero.

Utilice las herramientas que tiene a la mano para aprender. La mayoría de los bancos tienen en sus portales secciones con temas de educación financiera; son gratuitos, confiables y sencillos de entender.

Publicidad

Siempre pague sus deudas y las cuentas que tenga. Procure cancelar a tiempo para evitar intereses o multas. Ser cumplido le mantendrá las puertas abiertas para un crédito en el futuro.