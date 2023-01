Cinco claves para evitar accidentes en escaleras eléctricas

Aunque usarlas parece sencillo, no está de más advertir riesgos y tomar precauciones. Aquí le contamos.

1. Niños deben ir con un adulto, no ir sentados ni jugando, no saltar ni moverse en contravía de las escaleras.

2. Mascotas deben tener su collar y este debe llevarse corto. Si es un animal pequeño, es mejor llevarlo en brazos

3. Coches y sillas de ruedas no deben ir por las escaleras eléctricas; implican riesgos de volcamiento. Es preferible que suban por ascensores o rampas.

4. Nunca use escalera eléctrica si lleva zapatos de goma o crocs, tienen una suela muy blanda. Muchos accidentes ocurren con este tipo de calzado.

5. En caso de emergencia, existe un botón de parado inmediato: está en la parte inferior del inicio y el final de las escaleras. Cualquier persona debe accionarlo sin demora.