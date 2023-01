Cinco errores que probablemente esté cometiendo si dice “es que el día no me alcanza"

Muchas veces es más un tema de planeación. Aquí le contamos los pecados que lo pueden volver menos productivo.



1. Levantarse tarde: contará con menos tiempo para sus tareas, entre más obligaciones tenga, más se debe madrugar. Para eso, aunque suene obvio, necesita acostarse más temprano.

2. No ser organizado o no tener clara su agenda: así no sabrá por dónde empezar, o cuales son las prioridades. Haga una programación y apéguese a ella.

3. No fijar tiempos para cada tarea: eso lo llevará a dedicarle demasiadas horas a algo que no lo requiere. Haga un cálculo de cuánto tiempo exige cada uno de sus deberes.

4. Distraerse con facilidad, bien sea charlando o tomando descansos. También se pierde mucho tiempo en las redes sociales. Deje esas cosas para cuando realmente esté desocupado.

5. Hacer las cosas de mala gana: eso le resta eficacia a su trabajo. Posiblemente tendrá que repetir una tarea mal hecha.