Cinco señales para saber si sus finanzas personales están a punto de colapsar

Según conocedores del tema, las siguientes son cinco señales de alerta que muestran que sus finanzas personales están al borde del colapso:

1. Tener dificultades para cumplir con el pago de sus obligaciones, especialmente cuando esto se presenta mes tras mes. Ahí se incluyen rubros como arriendo, servicios públicos y cuotas de créditos.

2. Otra señal es cuando usted es un comprador impulsivo y no se resiste a cuanta promoción ve en el comercio o en internet. Termina comprando cosas, o en cantidades que no necesita o que no son prioritarias.

3. Si el cupo de su tarjeta de crédito anda a reventar o si tiene dificultades para pagar la cuota mensual. Peor aún, si en esas circunstancias tiene varias tarjetas de crédito.

4. Si no cuenta con un solo peso ahorrado o a cada rato debe echar mano de sus pocos ahorros. En otras palabras, anda descubierto ante una emergencia o una necesidad imprevista.

5. Si los bancos ya no le quieren prestar, bien sea porque desbordó su capacidad de endeudamiento o porque usted está reportado en las centrales de riesgo.