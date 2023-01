Claves para aprovechar promociones en época navideña

Miles de personas están a la caza de promociones en tiquetes aéreos, hoteles y paquetes turísticos. Vea cómo elegir las mejores ofertas.

Busque precios en varios portales y anótelos. Compárelos y vea que sí hay existe una oferta real. Revise las condiciones que ofrece uno y otro vuelo.

Lo barato puede salir caro. Así que lea la letra pequeña, las condiciones y los llamados asteriscos. No importa si es un tiquete de avión, un paquete turístico o una reserva hotelera.

Actué rápido si ve una oferta verdaderamente conveniente. Muchas promociones duran solo unas horas. Si ve la oferta en la mañana, a lo mejor en la tarde ya no encuentra.

Regístrese en las diferentes aerolíneas. Además, active las alertas de los metabuscadores. Así le notificarán cuando haya promociones de primera mano.

Seleccione destinos no tan populares. Las ciudades más turísticas, suelen tener precios mucho más altos. Explore otros lugares que pueden ser muy interesantes y más baratos.