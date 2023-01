¿Cómo hacer rendir y multiplicar el dinero? Aquí algunos consejos claves

Saber manejar la plata es uno de los asuntos más cruciales en la vida de toda persona.

El manejo del dinero es cuestión de aritmética. Uno no puede gastar más de lo que tiene, así que ajuste su presupuesto a los ingresos que realmente recibe.

Si gasta más de lo que recibe, estará endeudándose y eso lo puede enredar mes tras mes, especialmente si son deudas no planeadas o injustificadas.

Endéudese solo cuando es un bien muy costoso o que agrande su patrimonio, como una vivienda, o si es una emergencia grave como un percance de salud.

Las deudas se resuelven recortando gastos, especialmente gustos, lujos o cosas innecesarias. Por eso tenga muy claro a dónde va su dinero.

Pero también podría aumentar sus ingresos un segundo trabajo, un pequeño negocio, incluso, vendiendo cosas que compró y que no son imprescindibles.