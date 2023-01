¿Con ganas de invertir? Estos consejos podrían ayudarlo a dar ese gran paso

No ponga todos los huevos en una misma canasta. Diversificar puede ser la clave para que una mala decisión no se convierta en un fracaso absoluto.

Ojo a estos tips del programa Saber más, Ser Más:

1. Reserve un capital: calcule cuánto dinero tiene disponible ahora y cuánto está dispuesto a invertir a mediano o largo plazo.

2. Entre más conozca el negocio en que quiere invertir, mejor será. Así sabrá si está preparado para meterle toda su energía. En los negocios no debe guiarse por corazonadas.

3. Asesórese de personas que sepan del negocio: otros amigos o un asesor financiero lo pueden ayudar. Reconozca cuándo es momento de invertir, si es mejor esperar o retirarse.

4. No se alarme cuando las cosas vayan mal: aprenda de las equivocaciones, corrija y siga adelante.