Consejos para empleados que acaban de ser nombrados jefes

Si usted es nombrado jefe en su empresa, no importa sobre cuántas personas mande, siga estos consejos para empleados:

Una de las claves de un buen jefe es el respeto. Tener mando no implica que no deba ser amable. El respeto no le quita autoridad y en cambio mejora la comunicación.

Dé a conocer entre todos los subalternos sus reglas de juego. Habrá unas que se conocen por ser reglas de la empresa, pero que todos sepan cómo quiere usted liderar el grupo, para que las reglas se cumplan.

Mantenga siempre la calma ante cualquier imprevisto. Si hubo una falla, investigue las causas o responsables, pero nunca discuta con enojo ni olvide guardar la compostura de su cargo.

Tenga equilibrio y aborde las situaciones con objetividad. Si debe tomar decisiones, explíquelas a su grupo. No traspase la delgada línea que lo lleva a ser impositivo y autoritario.