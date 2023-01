Cuatro errores financieros que debe evitar a toda costa para no ir a la quiebra

No saber administrar el dinero es algo que le puede salir muy costoso a cualquiera, sin importar su estrato.

No caiga en estos errores:

1. No saber a dónde se está yendo su dinero: hay que planificar, registrar y controlar los gastos, así podrá detectar y evitar las posibles fugas de dinero.

2. Hacer compras según su estado de ánimo: eso lo hará justificar compras que no necesita. Hay que poner freno y pensar en ahorrar.

3. Tener una sola fuente de ingresos: el problema viene cuando su única fuente desaparece, por ejemplo, su empleo. Busque un plan B que le sirva de respaldo en caso de una emergencia.

4. Ser impaciente con las inversiones: nunca espere ganancias rápidas ni exorbitantes, todo es un proceso y se requiere conocimiento y paciencia.