¿En busca de un ascenso? Siga estos consejos para escalar en su empleo

Trabajo en equipo, creatividad y ver más allá, algunas de las iniciativas que lo ayudarán a resaltar.

Procure tener buena comunicación y saber resolver conflictos, las empresas no quieren tiranos, sino líderes con disciplina.

Explote su creatividad de manera que la agregue valor a su empresa. Le conviene no quedarse con lo tradicional y, en cambio, ser imaginativo. Aprenda a ‘enganchar’ con sus ideas en las reuniones de trabajo.

Mantenga la calma y no sea egocéntrico, usted debe poner primero la empresa y sus proyectos. El bono o el ascenso llegarán en el momento oportuno.

Aprenda a mirar más allá de lo que ven sus compañeros.

Las crisis pueden traer nuevas oportunidades: en su caso, un viaje, un curso o aprender otro idioma podrían ser su trampolín para escalar.