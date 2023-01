En un minuto, cinco recomendaciones para cuidar los ojos al usar su celular

Una elevada exposición a dispositivos como tabletas, computadores y televisores puede traer graves consecuencias en su visión.

Por eso se aconseja:

1. Descansos cada 30 minutos, cada uno de al menos 15 segundos para evitar que el ojo se acostumbre a trabajar a una misma distancia.

2. Ubique la pantalla a una distancia prudente: lo ideal es entre 33 y 40 centímetros. Ubíquese, además, donde no se refleje la luz en la pantalla.

3. Parpadee normalmente para humedecer el ojo; así evitará fatiga visual o el llamado síndrome del ojo seco.

4. No use dispositivos móviles antes de dormir y a oscuras, genera problemas oftalmológicos. Incluso puede causar alteraciones en el sueño.

5. Adopte y mantenga una posición adecuada, de esta manera evitará lesiones adicionales en su cuerpo.