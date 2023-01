¿Es verdad que las paredes de la casa pueden entorpecer la señal de internet?

Es una de las preguntas que muchos se hacen cuando no encuentran buena velocidad de navegación. Aquí algunas respuestas.

La velocidad de su conexión no siempre es la misma, ya que se reduce entre más dispositivos tenga conectados, incluyendo celulares, computadores, consolas, televisores Smart, etc.

También afecta la estructura de su casa, la ubicación de los cuartos, las paredes y las distancias. Por eso, busque la mejor ubicación para el modem.

Revise el paquete de internet que tiene contratado. No es lo mismo una señal de 10 megas de velocidad que una de 40 o de 100. Defina qué tanta velocidad puede usted requerir, según las actividades en su hogar.

Usted podría contratar servicios de ultra velocidad o pedir que le instalen routers, para garantizar una buena señal del wifi en toda la casa.

O también podría instalar puntos cableados para televisores inteligentes, computadores y consolas, lo que le dará una señal estable para esos equipos.