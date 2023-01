¡Que no se le vuelva una carga! Aprenda a elegir la maleta escolar adecuada para sus hijos

No es un tema menor. Un morral inadecuado o un mal uso pueden, incluso, curvar la columna o desviar vértebras. Acá los consejos de expertos.

El morral debe tener acolchada la parte posterior, el espaldar y las correas. Las cargaderas en forma de “s” y ajustables, son mejores. La maleta debe quedar cinco centímetros arriba de la cintura.

El peso total del morral no debe superar el 15% del peso del niño. Por ejemplo, para un niño que pesa 35 kilos, el contenido no debería superar 5 kilos.

Para niños pequeños es ideal una maleta con rodachines, porque muchas veces deben llevar demasiados útiles. Así se evita el peso excesivo sobre la espalda.

Evite desequilibrios ergonómicos: ubique los objetos más pesados en la parte posterior del morral y los más livianos en la parte frontal.