Recomendaciones básicas para quienes vayan a correr la Media Maratón de Bogotá

Si no se preparó con dos o tres meses de anticipación, pero quiere asistir, se aconseja que no haga todo el recorrido o que lo termine caminando.

Si padece de gripa u otro quebrando de salud, no participe. Su cuerpo está débil y podría complicarse su salud en la carrera.

Comience a hidratarse días antes de la competencia. Durante el trayecto, beba agua en los puntos dispuestos o lleve su propio líquido, sin esperar a sentir sed.

El día de la carrera desayune lo que acostumbra. No ensaye ese día otro tipo de alimentos. Coma dos horas antes.

Vaya con ropa y tenis cómodos, proteja su piel con bloqueador, incluso si está nublado. Si llueve, tenga cuidado, pero trate de terminar la carrera.