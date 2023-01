¿Siempre llega tarde? Estas pildoritas para la puntualidad son lo que usted necesita

Este es uno de los malos hábitos más frecuentes entre los colombianos. Pero, tranquilo: nunca es tarde para cambiar.

1. No llene su día con demasiadas tareas: aprenda a priorizar, racionalizar y organizar. Programe solo lo que podrá cumplir.

2. Procure salir con tiempo a todas sus citas: usted no sabe si va a encontrar un trancón o un imprevisto. Si llega antes, lea o adelante llamadas.

3. Levántese un poco más temprano, eso le ayudará a que le rinda el día y le reducirá el estrés que genera ir tarde a todo lado.

4. Use las alarmas de su reloj o celular, es bueno programar dos: una para la hora de alistarse y otra para el momento de salir.

5. Prepare con tiempo todo lo que requiere para cada tarea, incluso desde la noche anterior; así no correrá a última hora buscando eso que necesita llevar.