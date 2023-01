Tips para comprar útiles escolares y sacarse un 10 en ahorro sin sacrificar calidad

Por estos días, muchos padres que tienen hijos con calendario B se encuentran buscando todo tipo de artículos. Aquí algunos consejos.

1. Haga sus compras con anticipación. Si espera hasta último momento, tendrá que aceptar los precios que le digan, pues no habrá tiempo de buscar alternativas.

2. No se guíe solo por la marca de los útiles: artículos más reconocidos no necesariamente son los mejores. Tómese su tiempo para revisar y comparar.

3. Trate de comprar al por mayor: puede unirse con los padres de otros niños y así ahorrar más.

4. No es necesario que todo sea nuevo. Reutilice artículos de años anteriores que todavía sirven. Mire cuáles están en buen estado y estire su vida útil.

5. Compre algunos útiles usados: existen lugares especializados en libros, textos y literatura de segunda mano; los encuentra en buen estado, a un precio mucho menor.