Tips para que la batería del celular le dure más

Aunque cada vez son fabricadas con mayor capacidad de almacenamiento de energía, muchas veces no nos duran todo el día.

Revise qué funciones usan más batería. Algunas lo hacen en segundo plano, pero consumen más. Puede verlo en ajustes, batería, uso de la batería.

Desactive las conexiones que no usa. Wifi, datos móviles, NFC o bluetooth. No las deje habilitadas, si no es necesario.

Cierra las aplicaciones que no requiere. El problema es que van actualizando contenido y consumen batería. De paso, libera espacio en la memoria del smartphone.

Reduzca el nivel de brillo de la pantalla. Es la función que más consume batería. Además, evitará el cansancio de sus ojos.

Limite las notificaciones habilitadas. Hay algunas aplicaciones que todo el tiempo le están mostrando avisos. Permita solo las que realmente le importan.

Use el cargador original de su smartphone, desconéctelo cando llega al 100% de carga y no lo deje llegar a una descarga completa.