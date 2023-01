Vea cómo, sin hacer mucho esfuerzo, puede ayudar a los venezolanos en Colombia

En Bogotá, la Alcaldía y la Cruz Roja lanzaron una campaña llamada ‘Momentos de felicidad’ para donarles desde ropa hasta implementos de aseo.

Si usted quiere solidarizarse con ellos, puede llevar alimentos enlatados, empacados, no perecederos, no preparados y que no estén próximos a vencerse: es decir latas de atún, salchichas, arroz, frijol y cereal, etc.

También puede donar elementos de aseo personal como jabón, cepillo dental o papel higiénico. En el caso de los niños, lo que más necesitan son pañales, pañitos húmedos, champú y crema para bebés.

Estas donaciones se recibirán todos los días de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro de Salvamento Acuático de la carrera 60 con calle 63 en Bogotá.

Si lo prefiere, puede donar dinero en efectivo haciendo una consignación a la Cruz Roja Bogotá, en la cuenta corriente del Banco de Bogotá número 078 389 285.

