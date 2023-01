Vender botellas de agua con jabón, alternativa de venezolanos frente a precios de detergentes

Se quejan por la escasez de crema dental, toallas sanitarias, desodorantes y papel higiénico, entre otros productos, lo que empieza a afectar su salud.

Al problema de abastecimiento su suma que el órgano rector de la actividad bancaria (Sudeban) ordenó a las entidades financieras del país bloquear las cuentas de los venezolanos que accedan a ellas desde el exterior sin haber notificado previamente su itinerario de viaje, en el que se deberá incluir destinos y fechas contempladas de salida y regreso.

Esta medida se pone en marcha en el marco del plan de "recuperación económica" impuesto por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y persigue hacer crecer el flujo de divisas en el mercado oficial donde la tasa es muy inferior a la que se maneja en el paralelo ilegal.

Los más de 2,3 millones de venezolanos que viven en otros países, según estimaciones de Naciones Unidas, serán los principales afectados por esta decisión, pero no los únicos, según ha advertido el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parili.

El abogado explicó que el decreto de la Sudeban "crea un precedente muy importante de supervisión y fiscalización de los venezolanos directamente" sin ningún distingo de si está fuera del país o planea viajar pronto.

La medida, argumentó, viola el derecho a la confidencialidad de su información, por el que ningún ciudadano tiene que dar a conocer su itinerario de viaje a nadie y menos que estos datos sean suministrados luego a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), como ha indicado el Ejecutivo.

"Pareciera más bien como una suerte de investigación a cada uno de los ciudadanos: cómo viaja, cuándo viaja, cuánto gasta, cómo moviliza desde afuera sus cuentas", dijo, y consideró que la resolución podría tener objetivos "más allá" de los expresados.

León Parili explicó que casi la totalidad de las cuentas bancarias nacionales no son usadas para el ahorro debido a la inflación -que según cálculos del Fondo Monetario Internacional cerrará el año en 1.000.000%- sino para el pago de bienes y servicios.

Por ello, cree que será "un exabrupto" impedir el acceso de las personas a su dinero y criticó que hasta ahora no se conozcan detalles acerca de cómo funcionará el mecanismo.

Por su parte, el economista Luis Oliveros remarcó el interés del Gobierno por controlar la economía al poner en marcha estas restricciones.

Consideró que con este decreto el Gobierno está cazando divisas "para mejorar la economía" afectada hoy por recesión de pagos, sanciones internacionales, una caída en la producción, principalmente en la industria petrolera y todo ello en un escenario de hiperinflación.

El publicista Edwing Acosta, exiliado en Florida desde 2016, rechazó la medida y cree que sus familiares en Zulia podrían verse afectados pues resuelven algunas necesidades alimentarias y sanitarias con el dinero que les envía y que ahora será menos debido al control gubernamental.

"La dictadura de Maduro te toca así estés en China", expresó.

