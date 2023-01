“Venezolanos están desplazando al trabajador colombiano”: mintrabajo Alicia Arango

Hizo un llamado para que empresarios les den empleo, pero formalmente. Aseguró que en este gobierno no se va a subir la edad de pensión y habló sobre Rappi.

¿Qué hacer con el desempleo?

Alicia Arango: “El tema del desempleo es un tema crítico porque al final el empleo termina siendo la vida de todas las personas. Tener empleo hace diferencia en la vida. Es una prioridad número uno para el gobierno del presidente Iván Duque”.

¿Por qué la gente no consigue trabajo?

Alicia Arango: Colombia lleva más de cinco años con la productividad muy baja, cuando la productividad está muy baja quiere decir que no hay competitividad, no se genera empleo. Por otro lado, porque Colombia venía en un proceso de desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros.

El tema de la migración venezolana está influyendo, pero nosotros lo que queremos hacer es un llamado a que los empleen, pero formalmente. Están desplazando al trabajador colombiano, que ha luchado para ser formal. Lo están desplazando por venezolanos que se ganan la mitad, o menos de la mitad del salario, pero tampoco tienen prestaciones. Abusan del venezolano y abusan del trabajador colombiano.

Desempleo en los jóvenes

Alicia Arango: Es un infortunio porque a la final todos sabemos qué hace un joven cuando tiene que comer, tiene que trabajar y no encuentra. Por eso, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo logramos sacar un artículo importante: los jóvenes de 18 a 28 años, aún sin experiencia, van a ocupar el 10% de las plantas del sector público.

El tema Rappi

Alicia Arango: Es un tema muy difícil porque para las grandes centrales es muy difícil cambiar los horarios de ocho horas a unos horarios más cortos. Pero el problema no es ese, el problema es que la persona, que necesita un trabajador, lo contrata por el tiempo que lo necesite. Y la tecnología ha hecho que los tiempos sean menores. Muchas veces un ‘pelado’ que está estudiando quiere trabajar cuatro horas.

Sacamos un primer paso, en el PND, que es el piso de protección social: todos aquellos que ganen menos del salario mínimo, su empleador tiene la obligación de consignarles el 15% mensual y el Gobierno les va a dar el 20% de lo ahorrado para que tengan una vejez tranquila. Lo estamos reglamentando.

¿Reforma pensional?

Alicia Arango: "Se llama reforma integral al sistema de vejez. De 23 millones de trabajadores, cotizan 8.300.000 y se van a pensionar 3.000.000. Muy poquitos. No es la solución perfecta, pero el primer paso es meterlos a todos en el sistema.

También es entender que Colombia Mayor va a seguir con subsidios para los más pobres, para el año entrante tenemos un aumento de 150.000 cupos y todos a un valor de $80.000 mensual. No es ninguna maravilla, pero vamos mejorando.

No se va aumentar la edad, los derechos adquiridos se respetan. Además, las pensiones sustitutivas siguen. La bomba pensional se baja cuando nosotros empecemos a incluir a todos en el sistema. No puede ser posible que el pobre subsidie al rico".

Equidad laboral

Alicia Arango: El otro tema que estamos trabajando es la equidad paritaria entre la mujer y el hombre. Hombres ganan 54% más en el campo que la mujer, en el mismo oficio. El panorama en las ciudades no es distinto. Hay oficios masculinizados, entonces resulta que una mujer no puede manejar una mezcladora. ¿Quién dijo? El oficio no tiene sexo, lo escoge la persona.



