Versiones encontradas en el Gobierno sobre subsidios de energía y gas prendieron el debate

Congresistas, que instan a no afectar el bolsillo de colombianos, piden a ministros de Hacienda y Minas definir si se van a reducir en estratos 1 y 2 y eliminar en el 3.

No hay plata, eso es lo que ha repetido el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, argumentando que los sectores sociales del presupuesto que dejó el anterior gobierno están desfinanciados.

“Reducir del 60 al 50% el 1, del 50 al 40 al 2, y al 0 el 3, solo $2 billones, esa es la propuesta de Hacienda y del DNP (…) Que la ministra de Minas coordine mejor con el ministro de Hacienda y Planeación Nacional a ver dónde está la plata porque hay dos opiniones y criterios diferentes al interior del mismo Gobierno nacional”, reclamó Efraín Cepeda, senador del Partido Liberal, frente a estas posiciones encontradas.

Y es que María Fernanda Suárez, ministra de Minas, dijo algo diferente, al dar un parte de “tranquilidad para los estratos 3, 2 y 1 de que vamos a mantener el mismo esquema de subsidios”.

Uno de los congresistas que habló con el ministro de Hacienda, se refirió a las versiones encontradas entre los dos funcionarios del Gobierno de Iván Duque.

“La ministra vino hoy, me dijo a mí que no era una mentira que la plata no estaba, ayer dijo otra cosa, nosotros esperamos que los recursos aparezcan y que digan públicamente que los subsidios sí van para el 1, 2 y 3”, dijo por su parte Mauricio Amín, senador del Partido Conservador.

El Ministerio de Hacienda busca, con una nueva ley de financiamiento, conseguir recursos sin impactar de manera directa a estos sectores de la población.

