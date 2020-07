Vida Suculenta, Fluio y Buen hijo: tres emprendimientos más que sobreviven a la pandemia

View this post on Instagram

Te invitamos a nuestro próximo maravilloso encuentro online "sembrando amor y bienestar" , un espacio lleno de aprendizaje, amor, paz interior, bienestar y alegría. Regálate o regala a tus seres queridos un momento de conexión y bienestar a través de las plantas suculentas. 🌱 Vivirás un momento de conexión e intención. 🌱Estudiaremos la teoría de las suculentas, (que son, cómo se propagan, cómo se cuidan, especies, enfermedades, sucutips) 🌱Por que las plantas nos generan bienestar? 🌱 Crearás tú propio minijardin con el kit que enviarémos a tu casa con todos los elementos necesarios. ⚠️ CUPOS LIMITADOS! Reserva el tuyo consignando en nuestra cuenta Bancolombia y registrandote aquí 👉3148494271 FECHA: Sábado 1 de Agosto 3pm Conexión vía zoom.