Viva Air, investigada por la Supertransporte por presuntos abusos durante pandemia

La Superintendencia de Transporte abrió investigación contra Viva Air por presuntos abusos o incumplimientos a sus usuarios durante pandemia del COVID-19.

Esta es la denuncia de uno de los viajeros afectados: “Solicité un viaje para el 26 de abril, donde por motivos de fuerza mayor fue cancelado. Me dicen en un comunicado que me van a devolver el monto del dinero como yo lo pagué, ya después dicen que me lo van a pagar es en bonos. Yo pagué $3’197.700 y me devuelven en bonos $2’852.111, me quitan $345.000", dice Iván David Romero.

Otra viajera comenta que tuvo problemas por pasajes que compró para el 6 de septiembre, en la ruta Medellín - Miami, comprometiendo su trayecto con otros vuelos internos en Estados Unidos y con su regreso a Colombia el 23 de septiembre.

“Para ellos es muy fácil cancelar y decir que el gobierno no ha aprobado protocolos, pero ¿qué pasa con los trayectos internos que había comprado y perdí? Es una falta de respeto que ellos tengan en su página fechas que no tenían habilitadas para viajar. El voucher que ellos dan como reembolso nunca va a corresponder a la tarifa de las nuevas fechas, porque siempre estarán por encima", señala Juliana López, usuaria afectada.

Por estas y otras denuncias, la Supertransporte ya inició una investigación contra la aerolínea Viva Air.

“Se han recibido 23 denuncias de los usuarios. Lo primera porque, presuntamente, se estaría limitando la cantidad de veces que se puede hacer uso del váucher, de forma que, si quedara un saldo después del primer uso, presuntamente, ese saldo a favor del usuario se perdería. Y el segundo cargo tiene que ver con la temporalidad para el uso del voucher porque, presuntamente, se estarían imponiendo restricciones temporales distintas de las que trae el Decreto 482, que preveía un año para hacer estos reembolsos después de que terminara la emergencia", comenta el superintendente Camilo Pabón Almanza.

Por su parte, a través de un comunicado, la aerolínea aclara que “de 178.000 vouchers generados, la investigación se centra en 16 casos en los que estamos trabajando para encontrar una solución. Como compañía siempre hemos acatado las determinaciones tomadas por las autoridades”.

Señala la Supertransporte que, en caso de encontrar responsable a la aerolínea, tendría que pagar multas hasta por dos mil salarios mínimos legales vigentes por cada uno de los cargos.