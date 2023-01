¿Vive en el exterior? Colpensiones lanza servicio para cotizar desde el extranjero

La plataforma permitirá que el pago de las cotizaciones sea realizado vía internet, haciendo uso de su tarjeta de crédito.

Gracias a una alianza entre Colpensiones y la Cancillería, los más de cuatro millones de colombianos que viven en el exterior podrán cotizar como si estuvieran en el país.

De ahora en adelante, se podrá hacer el pago con tarjeta de crédito a través de Colpensiones.com, en la sección ‘colombianos en el exterior’.

Con esta nueva herramienta, los residentes en el exterior no tendrían que hacer un giro a Colombia para cotizar, ahorrándose aproximadamente 10 dólares al mes. Además, se eliminarían los intermediarios en estos procesos.

"Lo puede hacer a través de cualquier móvil o computador, no tienen ningún costo, ni ninguna comisión y es una transacción segura”, aseguró Adriana Guzmán, presidenta de Colpensiones, durante el lanzamiento en el Palacio de San Carlos.

En la actualidad hay 18.162 colombianos que están cotizando desde 108 países del mundo, por lo que se espera que esta cifra aumente con este nuevo método de pago.

“Queremos que más colombianos hagan parte de este programa y puedan tener un futuro tranquilo, que tengan la certeza de que en su vejez recibirán una mensualidad vitalicia, aunque estén fuera de Colombia”, añadió Guzmán.

Los colombianos en el extranjero que no coticen con Colpensiones en la actualidad pueden hacerlo inscribiéndose o pidiendo el traslado en el portal web de la entidad.