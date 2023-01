Vivir en unión libre requiere ser formalizado para evitar dolores de cabeza

Los compañeros permanentes tienen los mismos derechos de bienes que los casados, siempre y cuando exista la declaración mediante escritura pública.

la unión marital de hecho, llamada antes unión libre exige unas condiciones tales como ser permanente, singular, con el propósito de conformar familia, donde haya socorro mutuo, colaboración, sustento y solidaridad.

“El caso de novios, convivencias esporádicas o por espacios breves de tiempo no constituyen uniones maritales de hecho”, detalla Harvey Rodríguez, especialista en Derecho de familia de la Universidad Libre.

A muchas parejas no les gustan los formalismos del matrimonio católico o civil y por eso conviven en unión marital de hecho. Sin embargo, esa unión debe formalizarse desde el primer día de convivencia, mediante escritura pública y ante una Notaría, lo cual es rápido. O ante un centro de conciliación, donde no hay costo.

Llegado el segundo año deben, de común acuerdo ante notario, declarar sociedad patrimonial.

Si no formaliza la unión, habrá problemas complicados, por ejemplo, a la hora de reclamar herencias, repartición de bienes u otros derechos patrimoniales en caso de que uno de los dos compañeros permanentes muera, o la pareja se separe, o uno de los dos sostenga otra relación con una tercera persona.

“Los compañeros permanentes tienen hoy los mismos derechos de bienes que siempre han tenido los casados, pero hay un único requisito: la declaración mediante escritura pública”, indica el experto en Derecho. Sin dicha escritura, habría que acudir ante un juez para demostrar que sí hubo una convivencia de más de dos años.

El tema es mucho peor, cuando se quiere reclamar la pensión por la muerte del compañero permanente, pero nunca se declaró la unión marital de hecho. Una declaración extrajuicio no funciona en este caso.

Cuando uno de los dos compañeros permanentes no quiere declarar la unión marital de hecho, el otro tendrá que demandarlo ante un juzgado para que este declare la unión y la sociedad patrimonial.

El consejo es que cuanto antes usted y su pareja formalicen la unión marital de hecho, lo cual es una protección para el futuro.