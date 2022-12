Ya van 3.600 vuelos cancelados por huelga en Avianca y 300.000 pasajeros se han visto afectados

Este viernes la justicia decidirá si el paro, que cumple 16 días, es legal o no. Abogado de aerolínea culpó a sindicato de dilatar proceso con contrademanda.

Ante el nuevo recurso presentado en la audiencia, el juez se declaró incompetente y refirió el proceso a la Corte Suprema.

En la audiencia de este jueves, se continuó con un estricto y minucioso interrogatorio a un representante de cada una de las partes, más tres testigos por parte de Acdac y dos de Avianca, con aproximadamente 20 preguntas para cada uno.

“Nos sentimos ya impotentes de que Avianca no cumpla la ley, no cumpla la Constitución política de Colombia, no nos cumplen la convención colectiva”, declaró Diana María Martínez, piloto de Avianca en cese de actividades.

Por su parte la directora del centro de protección al cliente de Avianca, Luz Adriana García, habló de las dificultades que viven los usuarios en medio de la huelga.

“Tuvimos varios eventos donde pasajeros sufrieron, se desmayaron, personas en sillas de rueda, obviamente fue algo indescriptible poder en un momento dado ver el counter de Avianca totalmente colmado de pasajeros”, declaró García.

