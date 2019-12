La historia detrás de las víctimas del narcotráfico

Doña Clara Campuzano de Díaz cuenta quién era su hijo, un promisorio profesional que murió en la tragedia del avión de Avianca en 1989.

Él se llamaba Emilio José Diaz, tenía 26 años, y falleció cuando el aparato que iba de Bogotá hacia Cali explotó, hecho en el que murieron 117 personas.

“Mi hijo era un ser tan especial, tan especial, un hombre muy joven que ya había terminado su carrera administrativa en Eafit, estaba ya escalando muchas posiciones con Johnson y Jonhson y era un hombre increíble porque apenas iba a cumplir 27 años”, recuerda doña Clara.

Hoy ha perdido cuatro de sus hijos y con el amor de madre, guarda la esperanza de que el mundo retire de Medellín el apodo del narcotráfico y pueda conocer una ciudad resiliente que ahora muestra una cara distinta.

“Pablo Escobar ya murió, ya tiene que morir, porque sigue la gente a ver, es que esa tumba debería desaparecer también como desapareció ese edificio de Mónaco, porque es que ese hombre no hizo sino mal, no hizo sino daños”, dice la mujer.

Doña Beatriz Elena Buitrago perdió a su esposo en un atentado. Él se desempeñaba como policía y escolta del también asesinado gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt.

Treinta años después, el estado colombiano nunca la reparó y hoy ve en el Parque Inflexión un alivio a su dolor.

“Hay personas que vienen del exterior y el turismo, con todo lo relacionado con Escobar, entonces para que se vaya olvidando todo, dejando atrás y que muestren cuales fueron las víctimas”, pide.

Con tristeza y mirando la foto de su esposo, hace esta reflexión.

“Que no se vuelva a repetir la historia que mucha gente no conoce, la verdadera historia que no creen que eso sí pasó cuando uno les cuenta, no creen lo duro que fue, que eso fue una realidad”, cuenta.

Como las de doña Clara y doña Beatriz son miles de historias que aún permanecen intactas, que no dejarán de existir, pero sí, como dicen ellas, pueden ser contadas desde quienes sufrieron la guerra, el terrorismo y la barbarie de un hombre que por años ha sido mencionado en todos los rincones del mundo.