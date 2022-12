A manada de #MamutsDeLaCorrupción llega uno desde Santander que parece todo un artista

Denuncian que en Socorro se invirtieron $2.000 millones para remodelación del Teatro Manuela Beltrán desde el 2013 y aún no han podido ver una sola función.

La obra fue adjudicada al Consorcio Cultura para ser ejecutada en 7 meses, pero 4 años después no ha pasado nada.

En Barú, Bolívar, también pasta un mamut que está engordando sin piedad, pues hace 20 años se prometió la construcción de un hospital y solo hay instalada una valla.

No muy lejos de ahí, en Cartagena, hay un centro de salud que cuenta con modernas instalaciones pero no tiene equipos para la atención de pacientes. Fue construido hace 10 meses por el Ministerio de Vivienda.