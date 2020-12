Denuncia que no le permitieron abordar un vuelo a Colombia por culpa de una app

María Alejandra Osorio denuncia que no ha podido salir del aeropuerto de Los Ángeles porque la app Check-Mig no le ha enviado una certificación que exigen como requisito para ingresar al país suramericano.

La aerolínea no le permitió viajar y la joven sostiene que intentó llenar varias veces el formulario de la aplicación de Migración Colombia , pero “no funcionó, me decía ‘usted ya tiene un registro con nosotros, valide su información’, pero el registro nunca me llegó, la confirmación nunca me llegó”.

“Cuando intenté contactarme con Migración Colombia me dicen que la aplicación no es gestionada por un ser humano, ‘no tenemos acceso a eso, una vez envía la confirmación no hay forma de recuperarla’”, fue lo que le respondieron.

La periodista dijo que perdió el vuelo “y para empeorar las cosas me puse a buscar por internet y me doy cuenta de que no soy la única persona que está viviendo esta situación, que hay otras personas, quizás extranjeros que iban por turismo, y no pudieron viajar, sus vuelos fueron cancelados debido a esto”.

Según ella, Migración Colombia le sugirió “que si voy a tomar otro vuelo, entonces me van a enviar confirmación porque voy a hacer una nueva entrada. Compré el otro tiquete y no he recibido mi prerregistro de Check-Mig, ninguna aerolínea me deja viajar sin cumplir ese requisito”.