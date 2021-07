Denuncian “deplorable estado” de la única sede de bachillerato en Palomino, La Guajira

Desde Palomino, La Guajira, denuncia la comunidad que las condiciones que presenta la institución educativa de la población no permiten que los niños puedan asistir a sus clases de manera biosegura.

“Nos encontramos con que la institución está deplorable, es una institución que da pena. La única sede de bachillerato que hay en Palomino y está sucia, sin aseadoras, no tiene agua, una vergüenza total”, aseguró Dalis Hernández, representante de los padres.

La mujer señaló que en estas condiciones, los padres de familia no están dispuestos a llevar a sus hijos a la institución.

“Nosotros los padres no vamos a enviar a los niños mientras que esta institución no esté adecuada, no tengan lo necesario, que al menos es el agua”, manifestó.

También por problemas de agua, la población de Tocaima, Cundinamarca, está desesperada ante la falta del servicio que está por completar dos meses.

Carolina Rodríguez señaló que han insistido con la empresa que presta el servicio, pero hasta ahora no les han dado respuesta de cuándo volverán a tener agua potable.