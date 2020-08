Denuncian la construcción de botadero en manantial de agua en Lebrija, Santander

Desde Lebrija, Santander, un ciudadano denuncia que se está construyendo un botadero de escombros en el lugar en el que nace un manantial de agua.

“Queremos reportar la preocupación, descontento de la comunidad, por la construcción que está realizando la concesión Ruta del Cacao de un botadero de escombro dentro de una zona de manantial de agua, donde nace la quebrada san joaquinera, que ayuda a surtir de agua a más de 300 familias”, dijo uno de los habitantes de la vereda San Joaquín a través de la sección El Periodista Soy yo.

“Pedimos que sea trasladado a un lugar donde no afecte ningún cuerpo de agua”, recalcó.

También se conoció el llamado de un niño llamado Mádison Julián, a quien la caída de un rayo cerca de su casa lo privó del servicio de energía eléctrica y, por ende, de adelantar sus clases virtuales.

El pequeño ha hecho múltiples solicitudes a la empresa de energía para que reparen el daño, pero esto no ha sido posible y su familia está pasando dificultades.

“Por favor señores de Celsia, presidente (Iván Duque), Ministra de Educación (María Victoria Angulo), desde hace mucho tuvimos una grave tormenta, en un poste cayó una centella, no tenemos luz en la casa, mis hermanitos y mis tíos, hemos tenido muchas complicaciones porque no nos hemos podido conectar a nuestras clases virtuales, no hemos podido guardar lácteos”, dijo el niño.

En su casa producen esos alimentos con una vaca lechera y otros animales.

Como si fuese una tragedia anunciada, en las últimas horas un hombre falleció en un accidente de tránsito causado por uno de los huecos que tiene la carretera en Puerto Triunfo, Antioquia.

Los habitantes de ese municipio ya lo habían denunciado en Noticias Caracol https://noticias.caracoltv.com/el-periodista-soy-yo/autopista-de-huecos-denuncian-pesimo-estado-de-la-via-medellin-bogota).

Guillermo Alejandro Bernal Gutiérrez era el nombre de la víctima mortal.

Por último, un estudiante de medicina, que también es cantante, realizó un homenaje desde Villavicencio a los médicos de Colombia que, a pesar de las difíciles condiciones en las que trabajan en medio de la pandemia, dan su vida por salvar vidas.

Su nombre es Andrés Estrada Vargas.