Denuncian que EPS Sanitas no le cumple a joven víctima de disparo en Bogotá

Yeiver Ernesto González, un joven de 23 años, fue víctima de la delincuencia en Bogotá . Recibió un disparo durante un robo y, denuncia su familia, la EPS Sanitas no le ha cumplido en la rehabilitación.

Tras el ataque por un celular, que ocurrió el 17 de junio de 2020 en la localidad de Bosa, la salud del joven se ha deteriorado. Su diagnóstico es una encefalopatía isquémica.

Según su hermana, “él no se vale por sí mismo, no controla esfínteres, no habla, depende totalmente de otras personas”.

Afirma que la EPS Sanitas no ha cumplido con las terapias de rehabilitación, una silla neurológica y servicio de ambulancia que se ha solicitado.

A pesar de las tutelas y quejas ante Supersalud, Defensoría del Pueblo y Personería, no hay respuesta óptima de la EPS Sanitas para este joven, víctima del hampa en Bogotá, recalcan.