Dieron positivo para coronavirus y llevan más de un mes esperando segunda prueba

Una familia de Bogotá está viviendo un verdadero drama por cuenta del coronavirus . Se contagiaron de la enfermedad y llevan más de un mes a la espera de una segunda prueba que les indique si ya superaron el virus para volver a sus labores.

La protagonista de esta historia es Ludys Ortega. Precisamente ella habló sobre la situación que está atravesando.

“Estoy triste, no sé cómo explicarlo. Hace más de un mes y medio nos hicieron la primera prueba de COVID-19 y salimos positivos. No podemos salir de la casa, ya no tenemos recursos y estamos esperando la segunda prueba”, cuenta.

Y, agrega: “No podemos salir a trabajar, pues si estamos en la calle nos hacen una multa. No sé con quién contactarme para hacernos una segunda prueba. Si no hacemos un segundo examen, no estamos avanzando”.