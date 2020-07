Dramático llamado de un padre en Antioquia porque su familia está aguantando hambre

“Soy diabético, tengo azúcar en la sangre”, dice el angustiado hombre en un video grabado junto a sus hijos.

Esa patología le obliga a quedarse en su casa, pues según las recomendaciones de la OMS su condición lo pone en riesgo alto frente a un posible contagio del coronavirus.

En casa también está su esposa, asegura él, porque acaba de dar a luz al más pequeño de la familia.

“Estoy con mis hijos y mi esposa está grabando el video. El niño de mesecitos lo tengo en la otra pieza, no puede estar con nosotros aquí”, afirma el hombre.

Respecto a sus necesidades y las de su familia, describe: “estamos pasando necesidad, estamos aguantando hambre porque no tenemos recursos como para traer comidita para mis hijos ni pañales para el otro hijo, pañales, leche, porque a la mujer mía no le llega alimento”.

Ella, explica Ovidio, está recién operada. “Le hicieron cesárea, no nos estamos alimentando bien, para la enfermedad que yo tengo. Van a ser las once de la mañana, no hemos podido desayunar. Estamos comiendo dos comiditas en el día: almuerzo y comida, un kilo de arroz hacemos para dos comidas”, cuenta.

Por esa razón, pide ayuda del Gobierno Nacional y le manda un mensaje a Iván Duque: “a ver si el Gobierno Nacional se pone la mano en el corazón, él también tiene hijos, y nos colabora con comidita, con lo que nos pueda colaborar porque necesitamos la alimentación”, añadió.

Grave denuncia en Boyacá

Los propietarios de un proyecto de vivienda, que lleva por nombre urbanización San Jerónimo en Tunja, denuncian que llevan varios años esperando que se haga realidad su sueño de tener vivienda propia.

“Estamos en representación de las 120 familias beneficiarias de la primera etapa. Nos vemos en la obligación de hacer públicas las necesidades por las que atravesamos a causa de la emergencia sanitaria y especialmente por la falta de compromiso de la constructora Unión temporal viviendas Boyacá 2015, en cabezas de Yofri Leonidas López”, dice una de las propietarias.

“Llevamos seis años con la ilusión de recibir nuestros apartamentos, pero no ha sido posible, sentimos que nos están vulnerando un derecho, excusa tras excusa, solo para contentarnos. Hoy nos es difícil cubrir las necesidades básicas de un hogar”, argumenta.

“Esperamos tener respuestas de la gobernación de Boyacá y la constructora, no más pañitos de agua tibia”, pide la mujer.

Parrandas en Bogotá

Y no paran las fiestas en medio de la cuarentena. Vecinos del edificio Rincón del Progreso bloque 4, señalan que los inquilinos del apartamento 201 llevan cuatro fines de semana haciendo rumbas hasta altas horas de la mañana y burlándose de la autoridad.

Ibagué

Además, desde el barrio Topacio, en la comuna 8 de Ibagué, entre las manzanas 38 y 54, hay un parque que se ha convertido en punto de encuentro de jóvenes para actividades prohibidas.

Los vecinos se encuentran afectados por la presencia de estas personas que dicen se dedican al consumo de alcohol y sustancias alucinógenas.

Esto ocurre de día y de noche, según la comunidad, y a pesar de las llamadas al cuadrante de la Policía para que intervenga, son pocas las veces que se hace presente.

La comunidad reclama mayor presencia y vigilancia, porque ni en tiempos de pandemia estos jóvenes dejan tranquilo el barrio.

Montería

En el barrio La Palma, de Montería, Córdoba, los vecinos se han visto afectados por la falta de un alcantarillado que permita la evacuación de las aguas lluvia.

El empozamiento no solo afecta la movilidad, sino que se convierte en foco de mosquitos.