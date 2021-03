El clamor de mujer en Cucunubá, Cundinamarca, para que a su casa llegue el servicio de energía

Yolanda Cortés habitante de la vereda Buita en Cucunubá, Cundinamarca, ya no sabe a quién acudir para tener servicio de energía en su casa.

A través de una denuncia ciudadana en Noticias Caracol , aseguró que ya ha agotado todos los recursos, pues lleva años esperando tener electricidad en su hogar y esto no ha sido posible.

“Ya he agotado otros recursos para solicitar el servicio de luz aquí a mi hogar. Hace aproximadamente dos años se hizo la solicitud y nunca fue posible, que venían y hacían la visita para ver si era viable el servicio de la luz y pues aquí en esta vereda, en este sitio donde me encuentro, es la única casa que no tiene luz. Aquí todo es con vela también aquí y también cocinamos con leña”, afirmó.

Desde la Gobernación de Cundinamarca se esperan contactar con la mujer.

Otra denuncia llegó desde Tabio, en el mismo departamento, donde la comunidad se encuentra cansada de los hechos de inseguridad que se vienen presentando, puntualmente el caso de una banda que, en una misma noche, habría hurtado en varias viviendas.

De otro lado, Alexander Vallejo desde el municipio de Mallama, Nariño, se quejó por el mal estado de las calles.

Señaló que es difícil encontrar una donde vía no haya huecos y con la ola invernal la situación se torna más peligrosa para conductores y peatones.

